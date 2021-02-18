Трагедия в Киржачском районе. В посёлке Горка на пожаре погибли 3 человека. ЧП произошло на улице Набережная. Там 18 февраля около 6 часов вечера загорелся частный дом. На место выехали

Трагедия в Киржачском районе. В посёлке Горка на пожаре погибли 3 человека. ЧП произошло на улице Набережная. Там 18 февраля около 6 часов вечера загорелся частный дом. На место выехали спасатели. Огнеборцы ликвидировали пожар на 20 квадратных метрах. Тушили возгорание 14 человек и 5 единицы техники. Внутри дома пожарные обнаружили троих погибших – мужчину 1959