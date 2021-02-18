Местные депутаты поддержали инициативу спортивной общественности.

«33Live.Ru» не единожды поднимал тему со строительством в городе Кольчугино ФОКа для круглогодичных занятий спортом. Ранее мы писали, что,, кольчугинцыИ вот, после многомесячной с чиновниками, председателя родительского комитета ФК «Металлург» Романа Федотова, который активно выступает за реализацию проекта, пригласили на депутатскую комиссию. Кольчугинские народные избранники согласились с тезисами, которые он озвучил, но, как это часто бывает, всё упирается в финансирование.Чиновники местной администрации усомнились в том, что ПСД на строительство спортивного объекта можно получить бесплатно. Ранее они родителям юных футболистов, что проект стоит порядка 10 млн рублей.«В Реестре Минстроя РФ имеются десятки высокоэффективных типовых проектов ФОКов, которые уже прошли госэкспертизу. Есть примеры их бесплатного использования. Надо просто перенять опыт других регионов», - в очередной раз попытался до нести до властей свою позицию Роман Федотов.Несмотря на местных властей об отсутствии подходящей площадки для строительства, удалось найти и место для возведения арены. По габаритам манеж вписывается на место хоккейной коробки, принадлежащей МБУ «Кольчугспорт». При этом масштабного переноса инженерных сетей не потребуется.В результате депутатская комиссия поддержала инициативу по возведению крытого спортивного объекта. До 1 апреля местная администрация должна проработать с Минстроем вопрос о получении ПСД из реестра ведомства. Решено создать рабочую группу по реализации проекта. В апреле парламентарии вернутся к обсуждению вопроса.Интересно, что 17 февраля на связь с родителями, обращавшимися к президенту, вышли представители Минспорта РФ.«Они сказали, что им поручено заняться проработкой нашего вопроса. Надеемся на их помощь. Появилась уверенность, что теперь дело сдвинется с мёртвой точки», - пояснил он в беседе с редакцией «33Live.Ru».Добавим, что существуют определенные сроки подачи заявок на участие в региональной программе по строительству спортивных объектов и кольчугинской администрации стоит поторопиться с подачей документов в департамент спорта.