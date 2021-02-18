С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболели 17978 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 15382 пациента. В стационарах лежит 408 человек, из них 284 с диагнозом коронавирус. На дому лечатся 1978 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 50 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 94 пациента.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти трех мужчин 62, 72 и 80 лет с диагнозом COVID-19, у которых течение болезни было осложнено тяжелыми хроническими заболеваниями сердца и сахарным диабетом, и женщину 61 года с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 18 костромичам. Пять новых пациентов с ковидом выявлено в Костромском районе. Четыре инфицированных прибавилось в Буйском районе, три - в Мантурово. По два - в Нерехте, Шарье, Сусанино, Галичском, Поназыревском и Красносельском районах, по одному - в Парфеньеве, Кологриве, Волгореченске, Вохме, Судиславле, Боговарове, Островском и Чухломском районе.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболели 17978 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 15382 пациента. В стационарах лежит 408 человек, из них 284 с диагнозом коронавирус. На дому лечатся 1978 заболевших.