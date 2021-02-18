Перед судом предстанет руководительница частной фирмы из города Коврова. Её обвиняют в невыплате заработной платы своим подчинённым (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ – полная невыплата свыше двух месяцев

Перед судом предстанет руководительница частной фирмы из города Коврова. Её обвиняют в невыплате заработной платы своим подчинённым (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ – полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации). По версии следствия, с марта по ноябрь 2019 года директор фирмы при увольнении 15-ти сотрудников не выплатила