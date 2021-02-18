Собственник надела оштрафован на 20 тысяч рублей и обязан устранить нарушения.

Владимирский Россельхознадзор выявил в Ковровском районе загрязнённый участок земель сельхозназначения площадью 11, 84 гектараВ зарослях кустарников специалисты ведомства обнаружили три несанкционированных свалки мусора размером 167 квадратных метров и «усеянный» птичьим помётом участок площадью 15 тысяч «квадратов».В пробах, взятых на месте, найдена кишечная палочка. Также в результате исследований выявлено превышение содержания в почве токсикантов – меди и нитратовСобственник надела оштрафован на 20 тысяч рублей и обязан устранить нарушения.