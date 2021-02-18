В региональном Следкоме создали свое поисковое движение. Офицеры СК будут заниматься поиском пропавших без вести солдат Великой Отечественной войны. Причём, займутся они этим в свободное

В региональном Следкоме создали свое поисковое движение. Офицеры СК будут заниматься поиском пропавших без вести солдат Великой Отечественной войны. Причём, займутся они этим в свободное от работы время, а также в отпуска. Впрочем, в состав нового движения войдут не только действующие сотрудники Следкома, но и учащиеся ведомственных образовательных учреждений. Новое движение будет взаимодействовать с Общероссийской