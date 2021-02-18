Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Ранее мы читателям о гибели в воинской части Мурома солдата-срочника. В пресс-службе Западного военного округа прокомментировали трагедию, произошедшую в в/ч №11105.«Командование гарнизона вместе с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего. По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия он получил травмы несовместимые с жизнью», - пояснили редакции «33Live.Ru» в ведомстве.Обстоятельства ЧП устанавливаются.