Предварительная площадь обрушения кровли 300 кв.м.

Сегодня в 17.45. в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступила информация об обрушении кровли по адресу: г. Собинка, ул. Дмитрова, д. 24 – торговый центр «Панорама».Предварительная площадь обрушения кровли 300 кв.м. Торговые помещения не пострадали. Погибших и пострадавших нет.Напомним, в . Людей в помещении в тот момент не было.Главное управление МЧС России по Владимирской области в очередной раз напоминает: подобных происшествий можно избежать, если вовремя очищать кровли зданий от снеговых масс! Призываем собственников и арендаторов зданий обратить на данный вопрос серьёзное внимание! Гражданам рекомендовано проявлять осторожность при нахождении около кровель зданий. Следует опасаться схода снежных масс с крыш! Внимательно следите за детьми!В случае опасной ситуации звоните на телефоны: 101 и 112.