Информация о наличии собственных средств или задолженности отображается сразу на главной странице, а кликабельные виджеты позволят быстро и просто погасить очередной платёж или выполнить условия беспроцентного периода.

В ВТБ Онлайн появились дополнительные подсказки для владельцев кредитных карт. Информация о наличии собственных средств или задолженности отображается сразу на главной странице, а кликабельные виджеты позволят быстро и просто погасить очередной платёж или выполнить условия беспроцентного периода.Подсказки позволяют клиентам еще проще пополнять кредитную карту. Ранее клиенту необходимо было искать, запоминать и заполнять сумму задолженности при переводе на кредитку. Теперь можно увидеть сумму полной задолженности сразу на главной странице мобильного приложения ВТБ Онлайн. Для погашения долга нужно просто нажать кнопку «Пополнить» на странице кредитной карты. Сервис автоматически направит клиента в раздел перевода между своими счетами, где кликабельные подсказки о сумме минимального платежа и задолженности льготного периода помогут произвести погашение.«Один из стратегических приоритетов банка - доступность всех клиентский операций и информации о продукте в ВТБ Онлайн. Банк также решает задачу повышения доступности и прозрачности продуктов. Мы хотим, чтобы использование кредитных карт стало еще удобнее, а погашение задолженности проходило максимально понятно и прозрачно. Новые опции просты и понятны для клиента, поскольку наглядно показывают всю необходимую информацию по кредитке», - отметил Григорий Мирзоян, начальник управления «Кредитные карты» ВТБ.Помимо этого при первом переходе на страницу кредитной карты в новом ВТБ Онлайн клиент увидит обновленную инструкцию, которая позволит лучше ориентироваться в приложении и наглядно продемонстрирует, как настроить карту, посмотреть общий лимит, получить выписку по счету или справку без посещения офиса и сменить ПИН-код.В настоящее время клиенты ВТБ могут оформить кредитную «Карту возможностей». Она сочетает в себе беспроцентный период до 110 дней на покупки, бесплатное обслуживание независимо от суммы покупок, кредитный лимит до 1 млн рублей и возможность ежемесячного снятия до 50 тыс. рублей без комиссии в банкоматах ВТБ. В первые два месяца после выпуска карты льготный период распространяется и на операции снятия наличных.Для заказа «Карты возможностей» необходимо заполнить онлайн-заявку на сайте и получить ее в удобном отделении банка или оформить предодобренную цифровую кредитную карту в ВТБ Онлайн. Комиссии за выпуск и обслуживание карты не взимаются.