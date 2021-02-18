В квартире 57-летнего жителя 16 микрорайона Зеленограда сотрудниками полиции обнаружены и изъяты предметы, похожие на 2 гладкоствольных ружья и патроны в количестве 177 штук...

Оперативники ОУР УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками ФСБ России задержали жителя Зеленограда, подозреваемого в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в квартире 57-летнего жителя 16 микрорайона Зеленограда сотрудниками полиции были обнаружены, изъяты и направлены на исследование предметы, похожие на 2 гладкоствольных ружья и патроны в количестве 177 штук.Согласно проведенному исследованию изъятые 147 патронов являются стандартными охотничьими патронами 20 калибра, 30 патронов – охотничьими патронами 16 калибра, охотничье двуствольное гладкоствольное ружье ТОЗ-34Р 12 калибра и охотничье двуствольное гладкоствольное ружье ИЖ-58 16 калибра отечественного производства, относятся к категории гражданского гладкоствольного огнестрельного оружия, пригодные для производства выстрелов.Отделом дознания ОМВД России по району Крюково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗелАО(499) 731-94-31