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Сергей Густов заявил, что программа газификации Владимирской области будет амбициозной
Из больницы выписан мальчик, пострадавший в резонансном ДТП во Владимирской области
Космонавт Алексей Овчинин встретился со школьниками Суздальского района
Владимирские студенческие отряды принимают новых бойцов
Владимирский студент ради своего увлечения устроился работать кондуктором
Физкульпривет Владимиру из города-побратима прислал Петер Штегер