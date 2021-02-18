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- Количество "зайцев" в общественном транспорте может вырасти. Госдума одобрила законопроект о детях-безбилетниках.- Как чувствуют себя озимые и не повлияют ли на будущий урожай обильные осадки? Агрономы берут первые пробы.- Почему губернаторский дом называли домом с привидениями? Куар-код поможет узнать "биографию" ещё одного памятника архитектуры.Об этом и не только расскажем в 14.25 на канале "Россия". Не пропустите!