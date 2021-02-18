Отмечается, что доля молодых специалистов в регионе равна 22%, что сопоставимо с лидерами.

По итогам 2020 года Министерство просвещения России опубликовало рейтинг по созданию условий для достижения результатов и механизмам управления качеством образования. По результатам мониторинга Владимирская область заняла 9 место. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в департаменте образования области.«Владимирская область по 49 показателям занимает 27-ю позицию из 85», - уточнили в Белом доме.Отмечается, что доля молодых специалистов в регионе равна 22%, что сопоставимо с лидерами рейтинга.«Заслуга в высоких показателях принадлежит не только системе образования, но и грамотной бюджетной политике», - подчеркнула директор департамента образования Ольга Беляева.