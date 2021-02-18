57-летний безработный владимирец избежал лишения свободы за хранение огнестрела и боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Его незаконную деятельность выявили и пресекли сотрудники

57-летний безработный владимирец избежал лишения свободы за хранение огнестрела и боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Его незаконную деятельность выявили и пресекли сотрудники ФСБ ещё в 2020 году. В своей квартире мужчина хранил внушительный арсенал: винтовки, пистолеты-пулеметы, револьверы и несколько патронов. Сотрудниками УФСБ России по Владимирской области в квартире по месту проживания указанного гражданина обнаружены и