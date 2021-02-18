На её возведения направлено 13 млн рублей.

На строительство вертолётной площадки на территории Областной детской клинической больницы выделено 13 млн рублей. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе обладминистрации. Предполагаемая дата начала работ – конец апреля.Размеры объекта - 30х30 метров. Он будет расположен в районе улицы Маяковского, позади основного корпуса медучреждения. Эксплуатировать площадку можно будет в любое время суток. Для удобства транспортировки построят подъездные пути.Напомним, что это вторая по взлётная площадка во Владимире, предназначенная для эвакуации пациентов, нуждающихся в оказании экстренной медицинской помощи. С 18 ноября 2020 года владимирская авиамедицинская бригада перевезла более 20 с инсультами, инфарктами и тяжёлыми травмами.