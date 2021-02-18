На улице Добросельской во Владимире загорелась квартира. Пожар начался около полудня 18 февраля. На место выехали пожарные подразделения. Из подъезда валил дым. Огнеборцы потушили

На улице Добросельской во Владимире загорелась квартира. Пожар начался около полудня 18 февраля. На место выехали пожарные подразделения. Из подъезда валил дым. Огнеборцы потушили возгорание в коридоре у входной двери. В результате пожара сгорело имущество на лестничной площадке, площадь возгорания 2 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет. По всей видимости, из-за большого задымления в подъезде