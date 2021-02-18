Записаться на иммунизацию можно на госуслугах, а также через горбольницы и поликлиники.
Во Владимире набирает темпы массовая вакцинация горожан от коронавируса. Привиться можно в семи медучреждениях.
Как сообщает горадминистрация, на 17 февраля «Спутник V» введён 9085 владимирцам, из которых - 1632 человека получили оба компонента вакцины.
Записаться на иммунизацию можно на госуслугах, а также через горбольницы и поликлиники:
- ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81;
- ГКБ № 5 — 77-34-90;
- ГП № 4 — 77-32-01;
- ГП № 2 — 77-31-53;
- ГБ № 2 — 53-57-84;
- ГБ № 7 — 45-61-36;
- Отделенческая больница на станции Владимир - 54-32-13.