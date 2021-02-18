На 62 году жизни после тяжелой болезни скончался сердечно-сосудистый хирург Городской клинической больницы скорой медицинской помощи города Владимира Михаил Юрьевич Тюкаркин.

На 62 году жизни после тяжелой болезни скончался сердечно-сосудистый хирург Городской клинической больницы скорой медицинской помощи города Владимира Михаил Юрьевич Тюкаркин.В 1983 году Михаил Юрьевич окончил 2-й Московский государственный медицинский институт им. Н.И. Пирогова. Вся трудовая деятельность нашего коллеги прошла во владимирской больнице скорой медицинской помощи в должности сердечно-сосудистого хирурга. Он посвятил хирургии всю свою жизнь.Не занимая административных постов, доктор Тюкаркин был непререкаемым авторитетом среди коллег, выделяясь системным и научным подходом к своей хирургической практике. С его именем связано появление и становление лапароскопической хирургии во Владимирской области, развитие сосудистой хирургии во владимирской больнице скорой медицинской помощи.С подачи Михаила Юрьевича начала развиваться рентгенохирургия, ставшая визитной карточкой больницы скорой медицинской помощи. Многие помнят организованные им легендарные научно-практические конференции с привлечением ведущих российских и европейских хирургов. Михаил Юрьевич надолго определил пути развития хирургии в городе и области, сообщил департамент здравоохранения.Прощальная панихида состоится 18 февраля в Бюро ритуальных услуг по адресу: г. Владимир, ул. Урицкого, 53а. Начало – в 12.00.