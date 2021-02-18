На 62 году жизни после тяжелой болезни скончался сердечно-сосудистый хирург Городской клинической больницы скорой медицинской помощи города Владимира Михаил Юрьевич Тюкаркин.
На 62 году жизни после тяжелой болезни скончался сердечно-сосудистый хирург Городской клинической больницы скорой медицинской помощи города Владимира Михаил Юрьевич Тюкаркин.
В 1983 году Михаил Юрьевич окончил 2-й Московский государственный медицинский институт им. Н.И. Пирогова. Вся трудовая деятельность нашего коллеги прошла во владимирской больнице скорой медицинской помощи в должности сердечно-сосудистого хирурга. Он посвятил хирургии всю свою жизнь.
Не занимая административных постов, доктор Тюкаркин был непререкаемым авторитетом среди коллег, выделяясь системным и научным подходом к своей хирургической практике. С его именем связано появление и становление лапароскопической хирургии во Владимирской области, развитие сосудистой хирургии во владимирской больнице скорой медицинской помощи.
С подачи Михаила Юрьевича начала развиваться рентгенохирургия, ставшая визитной карточкой больницы скорой медицинской помощи. Многие помнят организованные им легендарные научно-практические конференции с привлечением ведущих российских и европейских хирургов. Михаил Юрьевич надолго определил пути развития хирургии в городе и области, сообщил департамент здравоохранения.
Прощальная панихида состоится 18 февраля в Бюро ритуальных услуг по адресу: г. Владимир, ул. Урицкого, 53а. Начало – в 12.00.