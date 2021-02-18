Ему грозит срок до 5 лет.

Во Владимире начался суд над 20-летним уроженцем Хакимом Бакоевым, который на «зебре» насмерть сбил 30-летнюю мать двоих детей Дарью Марян.Напомним, что ДТП произошло поздно вечером 27 сентября 2020 года. Студент ВлГУ, сидевший за рулём «LADA Largus», не пропустил девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.В ходе следствия парень признал свою вину. Во время суда повторил, что согласен с предъявленными обвинениями. Защита подала ходатайство о рассмотрении дела в упрощённом порядке. В этом случае обвиняемому могли назначить не более 2/3 от максимально возможного срока по инкриминируемой статье. Однако муж погибшей женщины не согласился с тем, что виновник аварии заслуживает снисхождения. В дальнейшем слушания будут проходить в общем порядке.Следующее судебное заседание назначено на 3 марта.Хакиму Бакоеву грозит срок до 5 лет.