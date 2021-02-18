Замело. «Лыжню России» во владимирском парке «Дружба» перенесли на 21 февраля. Старт, который изначально был намечен на 13 число, отменили из-за аномального снегопада.Правила остались те же –

Замело. «Лыжню России» во владимирском парке «Дружба» перенесли на 21 февраля. Старт, который изначально был намечен на 13 число, отменили из-за аномального снегопада.Правила остались те же – всероссийская гонка пройдёт без зрителей, концерта и полевой кухни. Если в прошлом году на лыжах прокатилось 9 тысяч человек, то в этом на трассу допустят только три тысячи.