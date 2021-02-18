Ожидается, что новостройки будут оборудованы подземной автостоянкой, а рядом возведут детский сад на 50 мест.

Во Владимире между улицами Добросельская, Бабушкина, садоводческим товариществом «Дружба» и ГСК № 50 планируют построить две мноэтажки. Управление архитектуры предлагает горожанам ознакомиться с проектом планировки.Ожидается, что новостройки будут оборудованы подземной автостоянкой, а рядом возведут детский сад на 50 мест. Рядом предусмотрено место для трёх дополнительных парковок на 740 мест.Напомним, что неподалёку подрядчики уже возводят четыре 18-этажных многоквартирных дома.Ознакомиться с документацией можно по адресу: Октябрьский проспект, дом №47, кабинет № 528. Экспозиция доступна во вторник и четверг с 8:30 до 12:00 и с 12:30 до 17:00.Прием посетителей осуществляется предварительной записи: 53 – 60-81. При себе необходимо иметь маску и перчатки.