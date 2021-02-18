Ветераны Великой Отечественной войны просят о помощи. Тротуар снегом завалило, не чистят, жалуются бабушки. Ходить невозможно. Нина Цыганова, жительница дома №11 «Б» -Я боюсь, как бы опять не

Ветераны Великой Отечественной войны просят о помощи. Тротуар снегом завалило, не чистят, жалуются бабушки. Ходить невозможно. Нина Цыганова, жительница дома №11 «Б» -Я боюсь, как бы опять не упасть. -Вчера упали? -Да, знаете, как грохнулась. Там у нас тротуар, нормальный, хороший. Его завалило, его и не чистят. Несмотря на режим самоизоляции, который бабушки безукоризненно соблюдают,