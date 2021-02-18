На участке нашли бактерии, медь и нитраты.

На участке нашли бактерии, медь и нитраты.Россельхознадзором региона на земельном участке в Ковровском районе обнаружены три несанкционированные свалки ТКО, на общей площади 167 кв.м, и складирование отходов птицеводства (птичий помет), на общей площади 15035 кв.м .Результаты исследований почвенных образцов свидетельствуют о биологическом загрязнении (заражении) почвы на земельном участке бактериями группы кишечной палочки. Что характеризует почву как опасную. А также свидетельствуют о превышении содержания токсикантов в количествах, превышающих предельно-допустимые концентрации химических веществ в почве. Выявлено загрязнение тяжелыми металлами: медь (подвижная форма) и нитратами.Подробности в нашем репортаже в одном из следующих выпусков "Вестей".