Губернатор утвердил перечень сооружений.

Во Владимирской области в 2021 году на объекты капстроительства, находящиеся в региональной собственности, потратят 1 млрд 892 млн 436 тысяч рублей, на муниципальные сооружения – 2 млрд 88 млн 285 тысяч рублей, на проведение капитального ремонта – 11 млн 802 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.Как уточнили в Белом доме, на эти средства построят поликлинику в городе Струнино, вертолётную площадку на территории детской ОКБ, реконструируют здание Ковровской районной больницы и поликлиники Юрьев-Польской ЦРБ. В рамках модернизации первичного звена здравоохранения возведут ФАПы в деревнях Григорово, Толстиково, Пенкино, а также в селе Городище.Около 24 млн рублей направят на возведение жилого корпуса для пожилых людей и инвалидов в посёлке Гусевский.«В сфере культуры средства пойдут на разработку ПСД по реконструкции Владимирского академического областного драмтеатра. Продолжатся реконструкция усадьбы купцов Зворыкиных и реставрация дома Семёнычева, планируется возведение ДК в деревне Липна», - уточнили власти.На обеспечение населения доступным и комфортным жильём выделено 417 млн рублей.Почти 104 млн рублей направлено на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей во Владимире, Муроме, Александровском, Кольчугинском, Собинском и Суздальском районах.Порядка 146,8 млн рублей пойдут на газификацию домов в Ковровском, Селивановском, Собинском и Судогодском районах. Около 78,7 млн рублей направлены на строительство наружных сетей водоснабжения в деревне Адино и селе Ковардицы. В деревне Следнево за 10,6 млн рублей построят очистные сооружения. Свыше 375 млн предусмотрено на строительство водопровода в Киржаче, деревнях Верхутиха и Кисляково, селе Малышево и посёлке Малыгино Ковровского района, а также наружных сетей водоснабжения с водозабором в селе Бутылицы, деревнях Двойново и Крутцы. В Гороховецком районе появятся резервуары чистой воды и участок водопроводной сети с установкой насосного оборудования на станции «Слукино».Более 880 млн рублей уйдёт на образование – две новых школы возведут во Владимире и Коврове. Также в областном центре выстроят два новых детских сада с ясельными группами.В бюджет заложены строительство и реконструкция восьми спортивных объектов - ФОКа в Коврове, лыжероллерной трассы в Александрове, стадиона Струнинского детско-юношеского спортивно-оздоровительного центра, универсальной спортплощадки в селе Молотицы, стадиона «Олимп» в Красной Горбатке, а также спортплощадок в деревнях Вяткино и Купреево, крытой хоккейной коробки в посёлке имени Воровского.«Более 1,3 млн рублей заложено визит-центр заказника «Клязьминско-Лухский», - резюмировали чиновники.