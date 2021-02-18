Чиновники рапортуют о достаточном количестве бесплатных лекарств для больных диабетом.

В Департаменте здравоохранения заработала «горячая линия» для владимирцев, у которых возникли проблемы с получением льготных лекарств. Все желающие могут обратиться по телефону 8 (4922) 77-85-29. Специалисты работают по будням с 09:00 до 17:30.В пресс-службе обладминистрации подчеркивают, что для льготников с начала 2021 года в регионе закуплено медикаментов на сумму 65,3 млн рублей.«Приобретены тест-полоски для пациентов с сахарным диабетом на сумму свыше 12,5 млн рублей. На минувшей неделе практически в полном объёме поставлен инсулин для федеральных льготников», - сообщили редакции «33Live.Ru» в Белом доме.Срок поставки инсулина для региональных – вторая половина марта. При этом в аптеках находится почти 23 тысячи упаковок, приобретённых ещё в 2020 году.Сообщается, что часть препаратов власти не смогли закупить из-за отсутствия заявок на торгах, что в обеспечении бесплатными лекарствами.На минувшей неделе стало известно, что Следственный комитет фактов, изложенных в СМИ родителями детей-инвалидов, которые ссылались на невыдачу бесплатных препаратов. Прокуратура в ведомство материалы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность».Между тем, в Белом доме департамент безопасности в отношении директора депздрава Елены Утемовой. Интересно, что в региональных изданиях прошла фэйковая информация о том, что главврач региона написала заявление об отставке. Позднее Елена Дмитриевна слухи о своём уходе.