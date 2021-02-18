Она работает в департаменте здравоохранения региона.

Она работает в департаменте здравоохранения региона.Больные, у которых возникли проблемы с получением льготных лекарств, могут обратиться по тел. (4922) 77-85-29. Линия работает по будням с 09:00 до 17:30.Департамент здравоохранения в оперативном режиме принимает меры по нормализации лекарственного обеспечения льготных категорий граждан. С начала 2021 года уполномоченной фармацевтической организацией закуплено лекарственных препаратов на сумму 65,3 млн рублей, в том числе на 53,5 млн рублей – для обеспечения федеральных льготников и на 11,8 млн – для региональных.Напомним, что помимо дополнительной «горячей линии» отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности в регионе также действует «горячая линия» по обеспечению обезболивающими и сильнодействующими препаратами (4922) 45-15-04. Кроме того, работает «горячая линия» по новой коронавирусной инфекции (в том числе по записи на вакцинацию от коронавируса) – 122 или 8 (800) 350-17-33.