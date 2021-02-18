МЧС области предупреждает о понижении температуры воздуха уже с пятницы 19 февраля. Так что праздничные дни обещают быть морозными. По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и

МЧС области предупреждает о понижении температуры воздуха уже с пятницы 19 февраля. Так что праздничные дни обещают быть морозными. По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 19 по 23 февраля во Владимирской области ожидается понижение температуры воздуха. Среднесуточная температура воздуха прогнозируется на 7 градусов ниже климатической нормы. Уже в ночь на