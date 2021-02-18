В ликвидации последствий ДТП участвовало 14 человек и 6 единиц техники. От МЧС - 6 человек и 2 единицы техники.

Утром 18 февраля в 08:36 в МЧС по Владимирской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. На трассе Гусь-Хрустальный – Владимир столкнулись два автомобиля.Как сообщает пресс-служба МЧС, на место аварии прибыли спасатели ведомства, скорая медицинская помощь, инспекторы ГИБДД.В результате ДТП пострадали два человека. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавшего.В ликвидации последствий ДТП участвовало 14 человек и 6 единиц техники. От МЧС - 6 человек и 2 единицы техники.