Работы запланированы на 16 автомагистралях. Три объекта длиной 15 километров заасфальтируют благодаря экономии по торгам.

Во Владимирской области отремонтируют 77 километров региональных и межмуниципальных автодорог. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.Работы запланированы на 16 автомагистралях. Три объекта длиной 15 километров заасфальтируют благодаря экономии по торгам.«В регионе восстановят покрытие проезжей части на участках автомагистралей Ковров – Красная Грива – Сельцо – Мстёра – ст. Мстёра – М-7 «Волга» и Вязники – Сергиевы-Горы – Татарово и ст. Сеньково – Никологоры – Стёпанцево. В перечень работ входит устройство двух слоёв асфальтобетонного покрытия и укрепление обочины щебнем», - пояснили в Белом доме.На эти цели потратят 651 млн рублей.