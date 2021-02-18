На один меньше, чем накануне. Общая смертность от новой заразы теперь 801 человек. Заболели КОВИДом ещё 138 человек. На одного больше, чем накануне. По суточному приросту заболевших мы

На один меньше, чем накануне. Общая смертность от новой заразы теперь 801 человек. Заболели КОВИДом ещё 138 человек. На одного больше, чем накануне. По суточному приросту заболевших мы откатились к концу ноября. Общее количество заражённых теперь 26 107. В лидерах антирейтинга по-прежнему Владимир (+ 35 заболевших за сутки – на семь больше, чем накануне). Второе