Человек в цифровую эпоху экономики данных: быть или не быть?

Куда приведут цифровые технологии? И нужны ли нам машины, которые будут умнее человека? На эти вопросы попытались ответить студенты экономического факультета Владимирского филиала РАНХиГС. Здесь состоялись научные дебаты «Человек в цифровую эпоху экономики данных: быть или не быть?»Человек создал цифровые технологии, а, значит, несет за них ответственность. Но роботы не могут исследовать новое и принимать нестандартные решения. С таких аргументов начинает полемику команда утверждения. У стороны отрицания — свои доводы. Переход к новым технологиям неизбежен, а нейросеть уверенно входит в нашу жизнь, чтобы помогать человеку.Григорий Борзенко, студент 3-го курса факультета экономики Владимирского филиала РАНХиГС: “Искусственная система, мы считаем — наша команда, точнее — это новый этап в развитии. Будет технологическая революция — и мы вот это защищаем. Мы говорим, что искусственные системы важнее человека”.Рассудит студенческие команды компетентное жюри - знаковые фигуры владимирского бизнес-сообщества и потенциальные работодатели.Ирина Парамонова, главный специалист отделения Банка РФ по Владимирской области: “У нас студенты РАНХиГС проходят практику, они активные участники конкурсов и олимпиад. Более того, в том году 2 самых активных студента стали победителями олимпиады по финансовой грамотности региона”.Учебный процесс в филиале президентской академии - это не только лекции и практические занятия в классическом представлении. Здесь практикуют и новые форматы обучения, в том числе, дебаты. На них студенты оттачивают мастерство публичных выступлений, учатся отстаивать свою позицию и работать в команде.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, зампредседателя ЗС: “Экономическое образование на сегодняшний день остается одним из самых востребованных у абитуриентов Владимирской области.И работодатели, в общем-то, стремятся именно пригласить наших выпускников к себе на работу, потому что они, как правило, уже готовы к тому, чтобы сразу включиться в работу".Практика участия в дебатах пригодится ребятам и в эпоху цифровой экономики. И хотя она уже наступила, роботы спорить еще не научились.Наталья Головешкина, Илья Хлудов«Вести-Владимир»