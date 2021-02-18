Среди всех регионов наша область по сумме штрафов расположилась на 25-м месте между Вологодской и Челябинской областями.

По итогам 2020 года владельцы автотранспорта, нарушившие правила дорожного движения во Владимирской области, получили штрафы на 1,1 млрд рублей. Среди всех регионов наша область по сумме штрафов расположилась на 25-м месте между Вологодской и Челябинской областями.Сообщает .Всего Госавтоинспекция России в прошлом году оштрафовала водителей на сумму в 117 миллиардов рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее, согласно статистике МВД.Доля штрафов, выписанных с помощью камер, за год выросла с 84% до 87%, а их сумма выросла с 82,7 до 94,1 миллиарда рублей.В пятерке регионов по количеству штрафов и их суммам денежному объему на втором месте Московская область (18,9 миллиарда рублей), далее – Татарстан (4,7 миллиарда рублей), Краснодарский край (4 миллиарда рублей), Свердловская область (3,7 миллиарда рублей).Наибольший прирост за год вынесенных штрафов в денежном объеме показала Тульская область (рост в 3 раза до 2 миллиардов рублей), на втором месте – Башкирия (рост в 2,4 раза до 2,6 миллиарда рублей), далее Карелия (рост в 2 раза до 376 миллионов рублей), Новгородская (рост в 1,8 раза до 407,3 миллиона рублей), Иркутская области (рост в 1,8 раза до 962 миллиона рублей).С 1 марта 2021 года вводятся и за отсутствие техосмотра для физлиц до 2 тысячи рублей.