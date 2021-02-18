Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, за минувшие сутки во Владимирской области лабораторно подтверждено 138 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, за минувшие сутки во Владимирской области лабораторно подтверждено 138 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.35 сл. в г. Владимире, 17 сл. в Муромском, 14 сл. в Гусь-Хрустальном, 13 сл. в Ковровском, 10 сл. в Кольчугинском, 8 сл. в Александровском, 7 сл. в Петушинском, 7 сл. в Суздальском, 6 сл. в Меленковском, 5 сл. в Судогодском, 4 сл. в Юрьев-Польском, 4 сл. в Собинском, 3 сл. в Селивановском, 2 сл. в Киржачском, 2 сл. в Камешковском, 1 сл. в Гороховецком). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 26 107 случаев заболевания (5750 сл. в г. Владимире, 3265 сл. в Гусь-Хрустальном, 2849 сл. о. Муром, 1893 сл. в Ковровском, 1618 сл. в Александровском, 1554 сл. в Петушинском, 1218 сл. в Юрьев-Польском, 1179 сл. в Вязниковском, 1021 сл. в Кольчугинском, 939 сл. в Суздальском, 870 сл. в Собинском, 694 сл. в Гороховецком, 679 сл. в Меленковском, 677 сл. в Киржачском, 596 сл. в Камешковском, 576 сл. в Селивановском, 385 сл. в Судогодском, 344 сл. в г. Радужном