Эксперты Общероссийского народного фронта во Владимирской области отреагировали на появившиеся в...

Эксперты Общероссийского народного фронта во Владимирской области отреагировали на появившиеся в социальных сетях пугающие фотографии дома в поселке имени Артёма Камешковского района. В многоквартирном деревянном доме на улице Школьной, 3, под тяжестью снега обрушилась крыша, сообщает пресс-служба ОНФ.Общественники намерены добиться признания этого дома аварийным, а потому обратились в администрацию Камешковского района, в жилищную инспекцию и в прокуратуру.Чтобы разобраться в ситуации, активисты Народного фронта вышли на связь с одной из жительниц данного дома Мариной Китаевой. Женщина является матерью шестерых детей, пятеро из которых – несовершеннолетние и проживают вместе с ней. Квартиру в этом доме Марина приобрела на средства материнского капитала. Общая площадь жилья составляет 57,7 кв. м. В доме – пять квартир. И только в двух из них проживают жильцы, в число которых входит семья Китаевой.Из-за того, что в остальных квартирах никто не проживал и не производил ремонтных работ, дом постепенно разрушался. Обильные осадки поспособствовали ускорению этого процесса.