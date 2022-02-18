На эти цели выделили 44 млн рублей.

В посёлке Новый Ковровского района продолжается строительство дома культуры. Досуговый центр площадью 400 квадратных метров введут в эксплуатацию в конце текущего года. На эти цели выделено 43,6 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.Сейчас земля готовится под застройку, снимается слой почвы, проводится геодезическая разбивка осей будущего здания. Подрядчиком выступает ООО «Строительное управление №1».В новом ДК появится зрительный зал-трансформер на 100 мест, молодёжное «Антикафе», библиотека, детская игровая зона, комната для занятия спортом и ремесленные мастерские. Проект предусматривает благоустройство прилегающей территории, а также парковку на 19 машин. Ход работ проинспектировал врио губернатора Александр Авдеев.«Я рад, что вы пришли на встречу. Сейчас важно следить за качеством строительных работ. Контроль оставляю за собой и за вами. Если что не так − я на связи», – обратился к селянам Александр Авдеев.Они также подняли вопросы развития посёлка, ремонта школы, строительства ФАПа и очистных сооружений. Глава региона дал ряд поручений подчинённым для детальной проработки вышеуказанных проблем.