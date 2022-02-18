Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обратился к народу.
<a href="https://33live.ru/novosti/18-02-2022-glava-dnr-obyavil-o-srochnoj-evakuacii-naseleniya-respubliki-v-rossiyu-.html" target="_blank">Глава ДНР объявил о срочной эвакуации населения республики в Россию </a> - Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обратился к народу.
[url=https://33live.ru/novosti/18-02-2022-glava-dnr-obyavil-o-srochnoj-evakuacii-naseleniya-respubliki-v-rossiyu-.html]Глава ДНР объявил о срочной эвакуации населения республики в Россию [/url] - Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обратился к народу.