Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту халатности чиновников Владимирской области. Дело в том, что 99-летней бабушке- ветерану

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту халатности чиновников Владимирской области. Дело в том, что 99-летней бабушке- ветерану Великой Отечественной войны отказали в улучшении жилищных условий. Женщина выиграла суд у администрации Селивановского района и ожидает своей очереди на жилье. Однако, Александр Бастрикин посчитал нужным поставить ситуациию на контроль Следственного комитета