В действующем уголовном законодательстве ответственность за преступления, совершенные против сотрудников полиции, предусмотрена специальными нормами Уголовного кодекса Российской Федерации...

ГУ МВД России по г. Москве напоминает - за совершение противоправных деяний в отношении сотрудников полиции, находящихся при исполнении служебных обязанностей предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей влечет наложение административного штрафа или административный арест на срок до пятнадцати суток (ст. 19.3 КоАП РФ).В действующем уголовном законодательстве ответственность за преступления, совершенные против сотрудников полиции, предусмотрена специальными нормами Уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовная ответственность за насильственные действия или угрозу ими сотруднику полиции (статья 318 УК РФ).Следственными органами регулярно принимаются решения о возбуждении уголовных дел по фактам посягательств на жизнь, здоровье и профессиональную репутацию сотрудников ГУ МВД России по г. Москве во время несения службы. Одно из них - в отношении продавца, осуществляющего продажу спиртосодержащей продукции в ночное время. Установлено, что женщина, работая в магазине на Кожевнической улице, не желая быть привлеченной к административной ответственности за совершенное правонарушение, предусмотренное статьей 14.16 КоАП РФ, в ответ на законное требование участкового уполномоченного полиции оказала сопротивление, нанесла телесные повреждения сотруднику полиции и оскорбила. После чего была задержана и доставлена в отдел полиции.По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и частью 1 статьи 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».Другой случай произошел на 3-ей Радиаторской улице. В отдел полиции поступило сообщения о драке. Прибывшими на место полицейскими был задержан мужчина, который оказал сопротивление и ударил осколком бутылки сотрудника патрульно-постовой службы полиции. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».Похожая ситуация возникла в поселении Вороновское г. Москвы - в полицию поступил звонок от граждан о конфликте в государственном учреждении. Прибывшими на место сотрудниками полиции было установлено, что у посетителя произошел конфликт со службой охраны. В ответ на законные требования сотрудников полиции гражданин оказал сопротивление и нанес телесные повреждения полицейскому. После чего был задержан и доставлен в отдел полиции. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».На улице Кировоградской полицейские были вызваны сотрудниками охраны торгового центра. Было установлено, что двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения избили охранника ТЦ и разбили стеклянную входную дверь. Во время задержания один из них повел себя агрессивно, оказал сопротивление, не подчинился законным требованиям сотрудника полиции и нанес ему телесные повреждения. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет лишения свободы. Если в результате побоев возникла угроза жизни потерпевшего, то деяние квалифицируется как тяжкое, и срок предельного наказания – 10 лет заключения.Помимо лишения свободы судом могут устанавливаться и другие меры наказания, такие как:1) Штраф до 200 тысяч рублей;2) Штраф в размере дохода, полученного за период, не превышающий 18-ти месяцев;3) Работы принудительного характера сроком до 5 лет;4) Арест до полугода.Пресс- служба ГУ МВД России по г. Москве