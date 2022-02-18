Сегодня во Владимире подвели итоги регионального этапа чемпионата «Молодые профессионалы...

Сегодня во Владимире подвели итоги регионального этапа чемпионата «Молодые профессионалы "Wordskills Russia" в компетенции "Лабораторный химический анализ". Репортаж Веры Куликовой.Илья Иванов, студент Владимирского химико-механического колледжа второй год подряд становится призером регионального чемпионата «Ворлд скиллс». В прошлом году получил "серебро", сейчас - заслуженное "золото". Говорит, что химия ему очень нравится.Илья Иванов, победитель регионального конкурса "Wordskills Russia":- Своей точностью. То, что это точная наука. Она окружает нас везде, то есть химия - это то, что все состоит из химии.Один из партнеров чемпионата "Молодые профессионалы" - компания ПАО "Т Плюс". В химико-механическом колледже готовят специалистов с "золотыми руками", а такие как раз требуются на предприятии.Эдуард Будыкин, заместитель главного инженера владимирского филиала ПАО "Т Плюс":- Как и любому развивающемуся, мобильному предприятию, нам нужны новые специалисты, нам нужны люди, которые дальше будут продвигать и не только наше предприятие, но и всю экономику нашей страны в целом. И только вот, скажем, на таких именно соревнованиях, конкурсах можно будет выявить будущих лидеров.Региональный конкурс - шаг к международному инженерному чемпионату "Case-in", говорит неоднократный призёр соревнований Даниил Киселёв. Он выступал в лиге молодых специалистов в команде ПАО "Т Плюс".Даниил Киселёв, начальник оперативно-диспетчерской службы "Владимирских тепловых сетей" Владимирского филиала ПАО "Т Плюс":- Это дает огромные возможности. Это, во-первых, знакомство с коллегами и с более высоким руководством разных структурных подразделений и компаний. Опыт, наработки каких-то идей, которые могут реализоваться на федеральном уровне.Победители конкурса поедут на всероссийские соревнования "Wordskills Russia". Они состоятся в Саранске в конце мая.Вера Куликова, Андрей Синягин. «Вести-Владимир»