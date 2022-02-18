В ходе несения службы на Калужской площади инспектор ДПС заметил ребенка, находившегося без сопровождения взрослых...

«В центре столицы инспектор 3-го Отдельного спецбатальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве капитан полиции Сергей Колпаков обнаружил потерявшегося мальчика, принял меры к установлению его матери и передал ей сына.В ходе несения службы на Калужской площади инспектор ДПС заметил ребенка, находившегося без сопровождения взрослых. Он был испуган и растерян. Ситуация осложнялась тем, что мальчик не владел русским языком. Однако он назвал свое имя и сообщил по-английски, что является гражданином Италии и ему 10 лет.Оценив обстановку, инспектор незамедлительно связался с посольством Итальянской Республики, работники которого помогли установить контактные данные матери ребенка. Затем полицейский позвонил женщине и сообщил, что ее сын найден и находится в патрульном автомобиле на Калужской площади.Через некоторое время взволнованная женщина приехала на пост ДПС. Она пояснила, что сын увлекся чтением, не вышел вслед за ней из автобуса и потерялся. Счастливая мама поблагодарила московскую полицию за помощь», - сообщилаофициальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк