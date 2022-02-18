На улице Зелёная во Владимире вечная проблема, машины припаркованы на обочинах дорог и значительно сужают проезжую часть. Вместо нормальных двух полос – осталась всего одна. Кроме того,

На улице Зелёная во Владимире вечная проблема, машины припаркованы на обочинах дорог и значительно сужают проезжую часть. Вместо нормальных двух полос – осталась всего одна. Кроме того, что на дороге гололедица, здесь еще и горка. Аварийных ситуаций, похоже, не избежать. Юрий Дудоров, житель улицы Зелёная Глыбы, вот сейчас даже страшно пройти, люди обходят по проезжей