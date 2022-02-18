Евросоюз подготавливает конкретный пакет конкретных санкций, заявил польский политик.

Евросоюз подготавливает "конкретный пакет конкретных санкций", заявил польский политик.После саммита Евросоюза в Брюсселе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил журналистам, что ЕС разрабатывает новый пакет санкций против России. Мол, они "мощнее", чем те, которые были введены восемь лет назад – когда РФ якобы проявляла агрессию в отношении Украины.Моравецкий дал понять, что новые санкции Европейский союз планирует ввести тогда, когда Россия поступит так снова.Отношения Москвы с западными партнерами ухудшились, когда Крым стал частью РФ по итогам референдума на полуострове. Запад обвинил страну во вмешательстве во внутренние дела Украины и ввел санкции. Тогда российские власти решиливзять курс на импортозамещение.Россия много раз заявляла, что не является стороной конфликта и ни на кого не собирается нападать. В Москве считают бессчетные обвинения в агрессии предлогом для размещения на Украине военной техники НАТО, а также не исключают, что Запад намеренно выгораживает Киев, который отказывается выполнять Минские соглашения.Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия уже совершила шаг, которого опасается Запад. По ее словам, все наблюдают одно и то же явление, но по-разному его трактуют. Словам дипломата "Дни.ру".