С прошлого года москвичи могут получить лекарства в аптеках по предъявлению рецепта с QR-кодом на экране смартфона. Это удобное решение для пациентов, отметили в пресс-службе комплекса социального развития столицы.

С прошлого года москвичи могут получить лекарства в аптеках по предъявлению рецепта с QR-кодом на экране смартфона. Это удобное решение для пациентов, отметили в пресс-службе комплекса социального развития столицы."Теперь нет риска потерять или забыть рецепт, как и нет необходимости носить его с собой. Цифровой код можно просто показать фармацевту в аптеке на экране смартфона", – сообщили в пресс-службе.Там отметили, что использование таких рецептов стало привычным для москвичей. За прошедший год их оформили более 16 миллионов раз, включая льготных."При этом с недавнего времени льготные лекарства по таким рецептам можно получать не только в аптечных пунктах при поликлиниках, но и в сотнях коммерческих аптек", – напомнили в пресс-службе комплекса социального развития.Теперь врачу можно не нужно распечатывать бланк для рецепта. Документ подписывается квалифицированной электронной подписью. По сформированному в системе ЕМИАС коду работник аптечного пункта получит информацию о необходимых пациенту препаратах.С начала 2022 года отпускать лекарства для льготных категорий по электронным рецептам могут коммерческие аптеки. Полный список аптечных пунктов доступен на официальном сайте столичного Департамента здравоохранения в разделе .Ранее о применении цифровых технологий в московском здравоохранении мэр Сергей Собянин. В столице ведется уже более 15 миллионов электронных медкарт, в марте 2020 года заработал телемедицинский центр, внедрена система поддержки принятия врачебных решений.