Изменение внешнего вида родинок может указывать на развитие онкологического заболевания. Об этом рассказал известный российский врач и телеведущий Александр Мясников. По словам ..

Изменение внешнего вида родинок может указывать на развитие онкологического заболевания. Об этом рассказал известный российский врач и телеведущий Александр Мясников.По словам Мясникова, следует обратить внимание на родинки, которые меняют свою форму, цвет или размер. Они могут свидетельствовать о возникновении меланомы – одной из самых агрессивных форм рака. Специалист отметил, что в последнее время наблюдается рост числа новых случаев этого заболевания, сообщает