Днем 17 февраля на дороге в окрестностях поселка городского типа Екатериновка в Саратовской области сгорела скорая помощь.

Днем 17 февраля на дороге в окрестностях поселка городского типа Екатериновка в Саратовской области сгорела скорая помощь.Происшествие произошло в тот момент, когда пациента в машине не было – бригада возвращалась на базу. В какой-то момент водитель увидел, что из-под приборной панели начал валить дым. Ему и врачам удалось быстро покинуть машину. Обошлось без пострадавших. Пылающую карету скорой помощи сняли на видео.