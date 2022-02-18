Во Владимирской области 17 февраля около 17:30 на трассе «Владимир — Улыбышево — Коняево» произошла...

Во Владимирской области 17 февраля около 17:30 на трассе «Владимир — Улыбышево — Коняево» произошла смертельная авария.По предварительной информации, 51-летняя женщина не справилась с управлением легкового автомобиля «Хендай Солярис» на повороте и столкнулась с встречным автомобилем «Киа», за рулем которого был 34-летний мужчина. Женщина, управлявшая «Солярисом» погибла на месте аварии. В автомобиле «Киа» пострадала 34-летняя пассажирка. Она была госпитализирована.Фото и видео: Мой Радужный 33