В Москве задержали двух мужчин, подозреваемых в нападении на сотрудников правоохранительных органов на станции метро Тульская. Следствие будет ходатайствовать о мере пресечения, связанной с лишением свободы.

В Москве задержали двух мужчин, подозреваемых в нападении на сотрудников правоохранительных органов на станции метро "Тульская". Следствие будет ходатайствовать о мере пресечения, связанной с лишением свободы.На месте задержан подозреваемый 2000 года рождения, обвинение уже предъявлено, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.С молодым человеком проведут следственные действия. Позже был задержан второй подозреваемый.Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.По данным следствия, вечером 17 февраля на станции "Тульская" один из злоумышленников отказал сотрудникам полиции в просьбе пройти в комнату полиции для установления личности, затем начал их толкать, замахиваться руками.Второй подозреваемый также действовал агрессивно. Одного правоохранителя он пнул ногой, а другого ударил рукой по голове несколько раз и скрылся.