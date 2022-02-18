Жителей Орловской области расстроила новость о том, что прокурор Владислав Малкин возглавил...

Жителей Орловской области расстроила новость о том, что прокурор Владислав Малкин возглавил аналогичное ведомство Владимирской области. Об этом сообщил Орелtimes.Напомним, Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Владислава Малкина прокурором Владимирской области. Кандидатуру Малкина поддержали на заседании члены Совета Федерации.Орловцы просят Малкина не бросать Орловскую область. Более того, жители обращаются и к губернатору с требованием приложить всевозможные усилия, чтобы Орловская область не потеряла столь честного и принципиального прокурора.Владислав Малкин, действительно, обрёл настоящую народную любовь среди жителей Орловской области. Он показал высокие рейтинги по многим экспертным оценкам. Такого количества резонансных уголовных дел в отношении чиновников высшего эшелона одновременно не возбуждалось никогда. При этом Малкин успевает держать на личном контроле и решение социальных вопросов: предоставление жилья сиротам, обеспечение льготников и детей лекарственными препаратами, восстановление прав обманутых дольщиков.Фото: Орелтаймс