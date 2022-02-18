В ходе следствия установлена причастность фигурантов к совершению семи фактов хищений.

Следователями ОМВД России по Собинскому району завершено расследование уголовных дел в отношении местных жителей, обвиняемых в совершении серии краж.В полицию поступило несколько сообщений о хищении товаров из супермаркетов города Лакинска. При уточнении обстоятельств хищений полицейские установили, что трое мужчин входили в торговые залы, забирали алкоголь и продукты и, не оплатив, уходили.В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к совершению краж были задержаны 31, 20 и 39-летний местные жители.Следователями установлена причастность фигурантов к семи противоправным фактам на сумму более 15 000 рублей.В настоящее время уголовные дела, возбужденные по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ и ст. 158.1 УК РФ, направлены в суд для рассмотрения по существу.