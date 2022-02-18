Активисты движения «РазДельный Сбор» будут принимать стеклотару, жесть, пластик, макулатуру и даже сломанные зонтики.

Во Владимире 20 февраля по улицам города проедет экомобиль, который соберёт и вывезет мусор. Активисты движения «РазДельный Сбор» будут принимать стеклотару, жесть, пластик, макулатуру и даже сломанные зонтики.С 12 до 12 часов 30 минут волонтёры будут ждать владимирцев за кинотеатром «Руськино» перед входом в Добросельский парк. Координатор Александра: 8-920-900-51-42. С 12:45 до 13:15 добровольцы встанут на площадке за школой №19 (Ольга: 8-910-183-54-49). У дома №23 на Ново-Ямской акция состоится с 13.30 до 14 (Артем: 8-900-586-07-92). У дома №17 на улице Василисина емкости для раздельного сбора установят с 14:10 до 14:40 (Зоя: 8-904-653-04-20). У ТЦ Орбита владимирцев будут ждать с 14.50 до 15.20 (Светлана: 8904036501).Добавим, что в областной столице на Песочной и Егорова работают два стационарных экопункта по приёму стекла, макулатуры, алюминиевых банок и батареек. В обмен на отходы жители получают деньги.